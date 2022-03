Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

Le nuove clip di Moon Knight sono ormai all'ordine del giorno: siamo agli sgoccioli, e i Marvel Studios stanno intensificando all'inverosimile il marketing per la prossima serie TV con Oscar Isaac.

Il video di oggi, però, è un po' più particolare: mentre le precedenti hanno svelato qualche scena con protagonista il personaggio di Isaac, questa rivela il villain di Ethan Hawke che usa i suoi poteri per evocare un demone per uccidere l'eroe titolare. Hawke recita nei panni di Arthur Harrow, un leader di una setta associato al Dio Ammit che cerca di ripulire il mondo, e vede Moon Knight come un ostacolo ai suoi piani.

Sebbene ci siano tagli tra i personaggi di Hawke e May Calamawy in fuga e il cattivo di Hawke che evoca il demone, la prima parte della scena è stata chiaramente girata in uno stile unico, rendendola l'ultima serie MCU a utilizzare questo trucco dopo l'iconico combattimento nel corridoio della prima stagione di Daredevil.

Moon Knight sarà rilasciata su Disney+ il 30 marzo. Scopri tutte le informazioni note!