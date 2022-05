Moon Knight doveva inizialmente essere Girato in un'altra Città

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Moon Knight ha da poco terminato la sua prima stagione, e grazie all'episodio della docu-serie Assembled dei Marvel Studios - che svela i dietro le quinte delle serie TV Marvel - abbiamo scoperto che lo show si sarebbe dovuto svolgere in un'altra città.

Come abbiamo visto Moon Knight è ambientata a Londra e Il Cairo, ma lo script originale prevedeva che fosse ambientata a New York. Oscar Isaac, protagonista dello show, nel documentario ha rivelato che le prime sceneggiature prevedevano la Grande Mela come ambientazione, ma poi le successive avevano spostato la storia da New York a Londra:

"Mi hanno inviato alcune sceneggiature dei primi episodi e ho visto che la storia era stata trapiantata da New York a Londra".

Il futuro del personaggio è ancora ignoto al momento. I Marvel Studios devono ancora svelare quali saranno le prospettive per il personaggio. Secondo il regista della serie TV Mohamed Diab, il vigilante sarà nel franchise per un po' di tempo a venire:

"Non sappiamo se ci sarà una prossima stagione. La Marvel non segue un modo convenzionale, quindi anche se a loro piace il personaggio e vogliono estendere il suo mondo, potrebbe esserci una seconda stagione, potrebbe essere un film a sé stante, o può unirsi al viaggio di un altro supereroe. Sono tenuto all'oscuro, proprio come i fan. Non abbiamo mai discusso del fatto che ci fosse una stagione 2; un giorno ci sarà un seguito, ma non so come sarà. Dove Moon Knight arriverà nell'MCU dopo questo spettacolo, in realtà non lo so. Da fan, voglio saperlo, perché Oscar ha creato una performance così coinvolgente ed emozionante che gli spettatori vogliono vedere altre storie di Steven-Marc-Jake".

La prima stagione di Moon Knight è disponibile su Disney+.

