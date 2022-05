Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale di stagione (e forse di serie) di Moon Knight è stato da poco rilasciato su Disney+, mettendo fine a una delle storie più uniche che il Marvel Cinematic Universe abbia mai avuto. Lo spettacolo racconta le avventure di Marc Spector/Steven Grant/Moon Knight (Oscar Isaac), e il finale non solo ha concluso in maniera interessante la loro storia, ma ha sollevato molte domande su cosa accadrà in futuro. Quelle anticipazioni hanno un maggiore significato se abbinate al fatto che non sappiamo se e quando Moon Knight apparirà nell'MCU, o se lo show potrebbe ottenere o meno una seconda stagione.

Il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, ha affrontato questo punto in una recente intervista:

"Se me lo chiedete, vi direi che Moon Knight è qui per restare. È un personaggio interessante. Se sei la Marvel, penso che la decisione imprenditoriale più intelligente sia quella di tenerlo. L'unica cosa è che la Marvel non è tradizionale. Se riesci in quello che stai facendo, non significa che otterrai una stagione 2. A proposito, ne sono tenuto all'oscuro. Non ne ho idea. Sto solo pensando come un uomo d'affari in questo momento. Ma penso che potrebbe esserci un seguito: forse sarà un film, o forse sarà un viaggio come quello di WandaVision. Vorrei un giorno, se ci dovesse essere un seguito, farne parte. Abbiamo concluso in un modo che sembra un inizio. Vedi Mark e Steven diventare una nuova dinamica, i due in un solo corpo. Vediamo Jake, Scarlet Scarab - che potrebbe essere un supereroe o meno. Roba molto interessante".

Questo fa eco ai commenti fatti dallo stesso Diab all'inizio della serie, quando ha indicato che il personaggio ha potenziale per almeno il prossimo decennio:

"Posso dirvelo per certo, lo vedo nei prossimi 10 anni, non solo nel prossimo film. È un personaggio molto interessante, probabilmente è il personaggio più interessante da interpretare per qualsiasi attore. Oscar sta facendo un ottimo lavoro. Alla gente piace già anche dal trailer. Penso che lo show piacerà molto, quindi lo vedo restare per molto tempo".

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book