Il debutto di Moon Knight ha accennato a un possibile futuro con gli Avengers per Marc Spector. La Fase 4 dell'MCU sta esplorando personaggi e trame più oscuri che probabilmente continueranno nella Fase 5: ad esempio, WandaVision è fortemente incentrato sulla storia caotica di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e ha introdotto Agatha Harkness (Kathryn Hahn) nell'MCU, il mistico Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ha fatto il suo debutto ufficiale nell'MCU nel 2017 e da allora è diventato sempre più un personaggio importante.

Moon Knight, quindi, diventa un'aggiunta a una linea di opere Marvel incentrate su personaggi più soprannaturali e su coloro che si occupano di magia oscura. Quindi è probabile che l'MCU darà al Moon Knight di Oscar Isaac più tempo sullo schermo nel corso degli anni.

Prendendo indizi dallo spettacolo, il posizionamento nella timeline dell'MCU di Moon Knight è successivo agli eventi di Avengers: Endgame, ed è quindi ambientato tra la fine del 2023 e l'inizio del 2025. La Marvel sta adottando un approccio più autonomo a Moon Knight inserendo meno easter egg e riferimenti al più ampio MCU rispetto alle altre sue opere, e trattando lo spettacolo più come uno studio del personaggio. Tuttavia, ci sono modi in cui Moon Knight può essere maggiormente incorporato nell'insieme di personaggi MCU in futuro.

Un indizio nell'episodio 1 di Moon Knight suggerisce che il personaggio potrebbe non restare solo nell'MCU ancora lungo. Mentre i fan discutono sul fatto che Moon Knight appartenga o meno agli Avengers, una sequenza in cui Steven Grant ascolta un nastro chiamato Staying Awake porta ad alcuni accenni che suggeriscono il suo imminente futuro con la squadra. Riproducendo ripetutamente il nastro, lo spettacolo enfatizza la frase: "Immagina di essere nella storia che stai leggendo. C'è un capitolo emozionante di cui vorresti far parte?". Mentre le sequenze del nastro si ripetono insieme alla musica, Steven ricerca anche il pantheon egiziano noto come Enneade, sottolineando l'idea che sia collegato a una squadra di esseri potenti.

I produttori dello show hanno suggerito che il futuro di Moon Knight potrebbe essere con gli Avengers, quindi è comprensibile creare indizi suo debutto. Tuttavia, è una mossa saggia introdurlo in una serie a sé stante in cui i suoi tratti caratteriali possono svilupparsi in modo più completo. Per rafforzare questo, Moon Knight evita di fare riferimento a Thanos anche quando ha la possibilità di farlo. Marc Spector è un personaggio interessante di per sé, e per molte ragioni in realtà non ha bisogno di unirsi agli Avengers perché i fan dell'MCU si interessino di lui; ciò è anche dimostrato dal pubblico che apprezza personaggi che non fanno ufficialmente parte degli Avengers, come Doctor Strange e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Anche se Moon Knight non si unirà mai agli Avengers, è comunque possibile che venga incorporato in progetti MCU al di fuori del suo spettacolo. Il debutto della serie TV potrebbe fornire indizi sul fatto che alla fine farà parte del team, ma la natura solitaria del personaggio sostiene che è efficace come antieroe anche al di fuori di una squadra. Tuttavia, c'è ancora il potenziale per Moon Knight di unirsi a una squadra alternativa, come i Secret Avengers o i Figli della Mezzanotte, di cui Moon Knight fa parte nei fumetti. Qualunque sia il suo destino nell'MCU, lo spettacolo di Disney+ ha già aperto alla possibilità che venga portato nel gruppo di supereroi più prestigioso della Marvel.

