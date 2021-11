Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Come anticipato pochi giorni fa dal sito Murphy’s Multiverse, giunge finalmente la notizia che tutti i fan delle misteriose e incredibili vicende che coinvolgono i passeggeri del Montego Air Flight 828 attendevano con ansia.

È stato infatti comunicato che le riprese della tanto agognata e insperata quarta stagione di Manifest, ordinata dal servizio streaming di Netflix, dopo la cancellazione dello show da parte della rete NBC, sono ufficialmente iniziate.

A dare l’annuncio è stato l’attore J.R. Ramirez (Jessica Jones), interprete del Detective Jared Vasquez, che, tramite un post pubblicato sul suo account di Instagram, ha voluto condividere le sue emozioni e ringraziare il pubblico per l’enorme sostegno.

“Tornare sul set questa mattina… è stato diverso. Lavoro in questo campo da quasi due decenni e so di avere un team che è davvero collaborativo, dedicato e secondo me (cosa più importante) meravigliosamente talentuoso... e succede raramente. È solo il primo giorno e già si può sentire il livello di apprezzamento che questo gruppo ha per Manifest! Ma siamo sinceri…. La realtà è che tutta questa magia sta avvenendo grazie a voi ragazzi! Tutti voi l'avete fatto accadere! Vi amiamo. Non vedo l'ora che vediate tutto quello che abbiamo in serbo”.

La quarta stagione di Manifest non ha ancora una data ufficiale di pubblicazione, ma sarà composta da ben 20 episodi, configurandosi come l’annata più lunga fra quelle prodotte.

Fonte: Comic Book