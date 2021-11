Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Il bandolo della matassa sta finalmente per essere sbrogliato ed ogni segreto e mistero intorno ai passeggeri del Montego Air Flight 828 troverà infine una risposta: dopo il salvataggio da parte del servizio streaming di Netflix, la serie Manifest è pronta per tornare con la sua quarta e conclusiva stagione.

Nonostante una data precisa di uscita non sia ancora stata svelata, stando agli ultimi aggiornamenti, provenienti dal sito Murphy's Multiverse, la produzione sembra ormai prossima a ripartire, con il cast e la troupe attesi sul set per il 18 novembre.

Come annunciato, la nuova annata sarà la più lunga fra quelle realizzate finora, in quanto sarà composta da 20 episodi, che, in linea con altre pubblicazioni avvenute sul catalogo della piattaforma, saranno, molto probabilmente, rilasciati in tranche a distanza di tempo.

“Il finale non cambierà affatto” - ha assicurato il creatore Jeff Rake, che aveva inizialmente preventivato di concludere lo show in sei stagioni – “coloro che hanno seguito tutta la storia tra giugno e luglio, ricorderanno che, nelle prime settimane dopo la cancellazione, speravo che qualcuno si sarebbe fatto avanti e ci avrebbe permesso di fare qualcosa di modesto come un film di due ore. Sarebbe stato stressante e non sarebbe stato l'ideale, ma avrei trovato la mia strada. Dato che quest'estate ho dovuto pensare al modo di chiudere la trama in due, sei o nove episodi, mi sento davvero fortunato ad averne ben 20”.

In seguito ha aggiunto:

”Sono assolutamente fiducioso che questo numero di puntate mi darà abbastanza tempo per raccontare l'intera storia come ho sempre voluto”.

