Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

A seguito della splendida notizia per i fan della serie TV Manifest per quanto riguarda il salvataggio da parte di Netflix per la quarta stagione dopo la cancellazione da parte di NBC, lo showrunner e creatore del mistery drama Jeff Rake ha parlato con Entertainment Weekly svelando curiosità e qualche anticipazione.

Gli ottimi numeri, fatti registrare dalle prime tre stagioni della serie TV, sono stati fondamentali da giustificare il reinvestimento del colosso dello streaming. Lo show, rimasto per quattro settimane di seguito in cima all'elenco dei contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti, ha totalizzato solo nell'ultimo mese, oltre 6,5 miliardi di minuti di visione.

Rake si è così espresso:

"Per me è molto bello ma è stata anche una grande sfida. Era importante rimanere in contatto con i fan. Mi sono goduto questa incredibile ondata di amore e supporto verso la serie TV mentre i numeri su Netflix esplodevano a giugno e luglio. All'improvviso i miei numeri sui social aumentavano e anche quelli del cast e sono arrivati nuovi fan. Volevano saperne di più, capire cosa stava succedendo. C'erano molte persone sui social che stavano ponendo la domanda molto condivisibile 'Perché dovrei guardare la serie se non ha un finale?'. Era una domanda davvero giusta. Quando siamo arrivati a fine luglio è diventato chiaro che avremmo potuto trovare una via d'uscita e essere in grado di continuare a fare più episodi, ma non ne potevo parlare sui social. Però mi rivolgevo ancora ai fan per mantenere vivo l'ottimismo affinché continuassero a guardare lo show".

Rake, infatti, a sempre detto di avere in mente sei stagioni per sviluppare la storia del mistero del volo 828 scomparso dai radar nel 2013 e riapparso cinque anni dopo. Inoltre lo sceneggiatore ha assicurato che il finale che ha sempre voluto resterà lo stesso.

Netflix ha già annunciato di avere intenzione di dividere l'ultima stagione in diverse parti rilasciate a distanza di tempo, come ha fatto per esempio con la quinta stagione di Lucifer.

Infine, la quarta stagione sembra che entrerà in produzione entro la fine dell'anno.

Fonte: Entertainment Weekly