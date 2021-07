Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 20 giugno 2021

Mentre la serie TV Manifest è in cima alle classifiche di tutte le piattaforme negli Stati Uniti, continuano gli sforzi di Netflix per aggiudicarsi lo show, dopo che la NBC ha bloccato la programmazione alla terza stagione.

Immediatamente dopo la cancellazione della serie TV sono iniziate le ricerche da parte dei creatori e produttori di un nuovo partner che subentrasse alla NBC. L'interscambio tra il colosso dello streaming e la Warner Bros. sono in corso e si sta ragionando sulla sostenibilità finanziaria del progetto.

Ci sono state solo un paio di serie TV annullate che sono state salvate da Netflix finora, in particolare Lucifer, che è diventato un successo dopo la sua esclusione da parte di FX dopo tre stagioni. Tra le altre cose, Warner Bros. è la casa di produzione dietro la serie TV con protagonista Tom Ellis. Si tratta di un segnale incoraggiante per i fan dello show che non si rassegnano alla cancellazione.

Creato da Jeff Rake, che ha anche un piano di sei stagioni per Manifest, lo show è stato sostenuto dalla tutto il team che ha preso parte alle dimostrazioni su Twitter con #SaveManifest.

La prima stagione è andata in onda tra il 2018 e il 2019, ottenendo una media di oltre 11 milioni di spettatori a episodio nella prima messa in onda. La seconda è andata in onda a metà del 2020 e ha ottenuto una media di oltre 7 milioni di spettatori. Questa media è scesa a cinque milioni nella terza stagione.

Fonte: Deadline