Magnum P.I. 5: il Reboot potrebbe Tornare Prima del Previsto

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo un dirigente della NBCUniversal il reboot dell'amato Magnum P.I. potrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo prima del previsto.

Durante un'intervista, Jeff Bader - presidente della strategia di pianificazione dei programmi di intrattenimento per NBCUniversal Television and Streaming - ha discusso delle possibili evoluzioni della programmazione autunnale 2023 della rete, specialmente in relazione allo sciopero in corso della Writers Guild of America. Nonostante Bader abbia affermato che il programma per il 2023-2024 sia relativamente "a prova di sciopero", ha parlato della possibilità che alcuni spettacoli, come Magnum P.I., possano tornare presto:

"Abbiamo una buona posizione riguardo alla nostra programmazione autunnale in confronto a quello che potrebbe accadere in caso di uno sciopero prolungato. Programmi come Night Court, Extended Family, Quantum Leap, Found, Irrational...tutti questi sceneggiati andranno in onda in autunno. In questo elenco possiamo includere anche La Brea, Magnum P.I. e Transplant. Abbiamo anche i nostri programmi senza script che non richiedono sceneggiatori. Quindi, crediamo di essere ben preparati".

Fonte: Comic Book