Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La stagione 5 di Lucifer è stata una svolta per il protagonista: Lucifer Morningstar ha iniziato la stagione all'Inferno e l'ha conclusa diventando Dio dopo una resa dei conti con suo fratello Michael (Tom Ellis), che ha visto Lucifer sacrificarsi per resuscitare il suo amore, la Detective Chloe Decker (Lauren German) e, nel processo, dimostrare di essere degno di assumere il ruolo dell'Onnipotente. Ma solo perché Lucifer è ora Dio non significa che non ci saranno misteri e sfide da affrontare!

Secondo Ellis, infatti, il suo personaggio ha molte cose da risolvere nell'ultima stagione dello show:

"Ora è nel suo DNA", ha affermato parlando di Lucifer che continua a risolvere i crimini. "Potrebbe esserci qualcosa di strano da risolvere, e ha un bel po' di misteri da sbrogliare, ad essere onesti".

L'attore ha inoltre parlato di come Lucifer avrà ancora molto da gestire nei panni di Dio, specialmente in quanto ha finalmente ottenuto ciò che vuole, in un certo senso:

"Penso che sia la classica cosa del 'stai attento a ciò che desideri'. Perché si è convinto di molte cose durante la quinta stagione, ma quando la cosa che volevi succede davvero, spesso sembra molto diverso. È questo il tipo di enigma che Lucifer si trova a dover affrontare nella sesta stagione".

Questa idea è stata elaborata dagli showrunner della serie Netflix Joe Henderson e Ildy Modrovich:

"Gran parte della storia di Lucifer nella quinta stagione stava maturando e crescendo, e per quanto riguarda Tom, c'è così tanto da esplorare quando arrivi effettivamente al momento in cui pensi di aver finito, pensi di essere diventato la persona che hai cercato di diventare e questo è davvero interessante".

La sesta stagione di Lucifer debutterà su Netflix venerdì 10 settembre.

Fonte: Comic Book