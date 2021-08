Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’attesa sesta e ultima stagione di Lucifer è ormai prossima al debutto, e in vista dell’imminente appuntamento, prosegue la campagna pubblicitaria da parte del servizio streaming di Netflix.

Dopo la pubblicazione dell’entusiasmante trailer, che ha elettrizzato il pubblico offrendo numerose anticipazioni sui prossimi episodi, sono stati infatti rilasciati alcuni poster ufficiali, che ritraggono tutti gli amati protagonisti.

Dalla coppia d’oro formata da Lucifer (Tom Ellis) e Chloe (Lauren German di Chicago Fire), fino alla scatenata Mazikeen (Lesley-Ann Brandt di Spartacus) e alla buffa Ella (Aimee Garcia di Dexter), passando naturalmente per il rigoroso Amenadiel (D.B. Woodside di Buffy).

Ai fan non sarà inoltre sfuggita la presenza del Dan Espinoza di Kevin Alejandro (Arrow), ma, come annunciato tempo fa, nonostante il destino toccato al personaggio, la sua apparizione nei nuovi episodi è stata assicurata.

“La sesta stagione, in parte a causa del COVID, è diventata molto più intima” – ha anticipato la showrunner Ildy Modrovich – “Ma soprattutto perché sapevamo di aver già realizzato qualcosa di vistoso e spettacolare con la seconda parte della quinta annata, non volevamo provare a superare noi stessi e concentrarci solo sul lato action. Quindi, abbiamo creato una storia più intima ed emozionante per tutti i nostri personaggi, e non abbiamo faticato minimamente nel trovare la trama più adatta per ognuno. Abbiamo semplicemente scavato più in profondità con tutti”.

La data di rilascio dei nuovi episodi è fissata per il 10 settembre.

