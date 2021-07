Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quarto episodio di Loki - rilasciato su Disney+ la scorsa settimana - ha cambiato tutte le carte in tavola. Dopo la rivelazione che tutti gli agenti della TVA sono in realtà Varianti e non creazioni dei Custodi del Tempo come si pensava, l'episodio 4 ha sconvolto gli spettatori con un ulteriore colpo di scena: i Time Keepers non sono reali. Ciò lascia un grosso punto interrogativo su chi stia davvero gestendo la TVA.

Ci sono alcune teorie su chi sia effettivamente a capo dell'organizzazione. Una teoria molto diffusa è quella che molti fan ritengono sia la più probabile, in quanto sembra la più ovvia: secondo molti è Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) a gestire la TVA, probabilmente per Kang il Conquistatore. Poiché sappiamo già che Kang apparirà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'idea che la TVA sia collegata a lui attraverso Renslayer potrebbe avere senso.

Un'altra teoria è che c'è un'altra variante di Loki che sta effettivamente tirando le fila, il che potrebbe essere il motivo per cui Renslayer ce l'ha con Sylvie e, in generale, con tutte le Varianti di Loki. Il Dio dell'Inganno, al suo interno, è un'esplorazione di sé e dell'idea di Loki come personaggio. Sarebbe incredibile avere una versione malvagia di Loki dietro a tutto questo, un "Loki Superiore" che ha ingannato intere linee temporali per il suo scopo, e con cui il Loki che conosciamo dovrà avere a che fare.

Ma queste non sono le uniche ipotesi che circolano su web, ce ne sono in realtà molte altre - inclusa la sempre popolare ma molto improbabile teoria di Mephisto. Una teoria che sembra forse la più improbabile, vede Miss Minutes come la vera figura che gestisce la TVA.

Il quinto e penultimo episodio di Loki sarà rilasciato domani, mercoledì 7 luglio, su Disney+.

Fonte: Comic Book