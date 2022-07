Loki 2: confermato il Ritorno di Miss Minutes nella nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Tra tutti gli emozionanti ospiti a sorpresa e le rivelazioni del Marvel Cinematic Universe al Comic-Con, qualcuno di molto speciale ha silenziosamente confermato la sua presenza nel futuro dell'MCU.

In una recente intervista, la famosa doppiatrice Tara Strong ha confermato che il piccolo orologio animato a cui presta la sua voce sarebbe tornato per la seconda stagione di Loki - in arrivo su Disney+ durante l'estate 2023.

Strong ha però rivelato di non aver ancora registrato il doppiaggio di Miss Minutes, ma le riprese sono ancora in corso a Londra. Probabilmente, la star si occuperà di dare la voce a Miss Minutes più avanti nella produzione.

Nel frattempo Gugu Mbatha-Raw, che ha interpretato il Giudice Ravonna Renslayer, ha parlato della nuova stagione:

"In realtà, non posso dirvi molto, è tutto top secret. Ma è davvero grandioso ritornare, e dato che il mio personaggio ha a che fare con il tempo e la TVA, beh, è come se il tempo non fosse mai passato. Qualcuno capisce davvero il Multiverso? Sappiate che non siete soli. Sento come se ci fosse bisogno di una sorta di tutorial al riguardo, tipo come quando abbiamo iniziato a girare la prima stagione di Loki, e Tom ci ha fatto una presentazione in stile PowerPoint sul suo personaggio e la sua storia...Credo ce ne voglia una anche sul Multiverso".

Fonte: Collider