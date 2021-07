Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 17 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Loki si sta preparando per un finale esplosivo e le speculazioni su chi ci sia davvero dietro la Time Variance Authority dilagano. La misteriosa organizzazione ha fatto il suo debutto nel MCU nel primo episodio dello show, e hanno subito avuto un impatto grazie alla loro conoscenza del multiverso e alla presenza cosmica dei Custodi del Tempo.

Durante la prima stagione ci sono stati diversi indizi che la TVA non è ciò che sembra, teoria avvalorata poi dal quarto episodio, il quale ha mostrato che i Custodi del Tempo non erano altro che degli androidi manovrati da qualcun altro. Lo stesso episodio ha poi svelato la verità su cosa succede quando una persona viene falciata, mostrando che finisce in un posto chiamato il Vuoto alla fine del tempo.

Per coincidenza, Loki e Sylvie hanno scoperto che il Vuoto è lo stesso luogo in cui risiede il vero leader della TVA, e sembra che tocchi a loro scoprire la verità sulla questione.

Ora Tom Hiddleston, in una intervista come ospite al Jimmy Kimmel Live, ha stuzzicato i fan parlando del finale dello show. Kimmel ha chiesto all'attore se potesse dire qualcosa sull'ultimo episodio dello show, ma Hiddleston ha risposto dicendo che poteva solo prendere coscienza delle domande scottanti dei fan relative alla TVA, concludendo con un criptico "il tempo lo dirà".

Gli ultimi commenti di Tom Hiddleston suggeriscono che non può davvero dire nulla sul finale di Loki, ma il fatto che la sua osservazione si sia concentrata sulla TVA potrebbe suggerire che l'episodio ruoterà attorno alla risoluzione del mistero sull'organizzazione.

C'è motivo di credere che Kang il Conquistatore - o almeno una versione di se stesso - stia tirando le fila, specialmente considerando il fatto che lo show tratta di viaggi nel tempo. Ha senso narrativo che Kang sia coinvolto in qualche modo, e sarà interessante scoprire perché ha creato la TVA in primo luogo.

Il sesto e ultimo episodio della prima stagione di Loki sarà disponibile da domani su Disney+.

