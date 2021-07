Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 luglio 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Siamo quasi alla fine della prima stagione di Loki, e la serie TV dei Marvel Studios ci sta sicuramente dando un po' di cose da elaborare. Il quarto episodio ha presentato una serie di momenti significativi e colpi di scena sorprendenti, incluso un tradimento particolarmente scioccante.

L'episodio vede le conseguenze del cliffhanger dell'episodio 2 tornare a perseguitare la Time Variance Authority, specialmente una volta che Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia di Martino) vengono riportati al quartier generale. Mentre l'episodio prosegue, Mobius M. Mobius (Owen Wilson) inizia a mettere in discussione le vere intenzioni della TVA, specialmente quando scopre la verità su ciò che è successo a C-20 (Sasha Lane). Quando Mobius si confronta con Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) sulla verità, Ravonna ordina che Mobius venga eliminato.

"Il suo unico amico, in realtà, è Mobius, e lei lo tradisce", ha spiegato Mbatha-Raw in una recente intervista. “Lei scopre il tradimento, e hanno questo enorme scisma. E tu pensi: 'Cavolo, cosa succederà adesso? Con chi andrà a bere qualcosa alla fine della giornata?'.”.

L'episodio ha anche mostrato alcuni altri momenti chiave di Ravonna, incluso il rapimento di una giovane Sylvie dalla sua casa ad Asgard e l'impedimento C-20 di parlare di quello che le è successo:

"Ha lavorato molto per arrivare dove è, quindi non sarà avventata con il potere che ha duramente guadagnato", ha affermato Mbatha-Raw parlando di Ravonna. “Lei, in qualche modo, è profondamente indottrinata dalla TVA. È completamente condizionata dal loro pensiero e dall'idea della Sacra Linea del Tempo, e il concetto di libero arbitrio le è abbastanza estraneo. È una credente: crede nella legge e nell'ordine, e finora le è andata abbastanza bene. Non abbandonerà la sua filosofia molto facilmente".

