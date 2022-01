Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Solo 4 appuntamenti separano il pubblico dalla conclusione delle nuove avventure dello scapestrato gruppo di viaggiatori del tempo dell’Arrowverse, e nell’attesa di conoscere il destino dei protagonisti di Legends of Tomorrow, la rete televisiva The CW ha rilasciato alcuni scatti dell’undicesimo episodio della settima annata.

Le foto, che offrono una semplice anticipazione senza fornire alcuno spoiler, si focalizzano interamente sull’equipaggio della Waverider, tutti vestiti in abiti d’epoca e accompagnati dalla new entry, l’eccentrico scienziato Gwyn Davies, a cui presta il volto Matt Ryan, precedentemente coinvolto nello show nei panni di Constantine.

Come precedentemente annunciato, l’episodio vedrà gli eroi stringere un’alleanza con il perfido velocista Eobard Thawne (Matt Letscher di Narcos: Messico) allo scopo di rompere un punto fisso nella timeline.

Lo stratagemma sarà essenziale per tentare di far uscire allo scoperto il team della Evil Waverider, avviando quindi la trama verso un probabile scontro finale e l’atteso epilogo di stagione.

L’undicesimo episodio della settima annata di Legends of Tommorow, intitolato Rage Against the Machines, verrà trasmesso in America il prossimo 2 febbraio.

Fonte: Comic Book