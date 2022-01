Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dal lontano passato, un vecchio avversario dell’equipaggio della Waverider è pronto a irrompere nuovamente nelle loro frenetiche avventure, ma stavolta la sua presenza potrebbe rivelarsi indispensabile per risolvere la situazione.

Dopo la sua recente apparizione in Armageddon, il crossover in cinque parti che ha inaugurato l’ottava stagione di The Flash, Matt Letscher (Narcos: Messico) si sta preparando ad indossare l’iconica tuta gialla dell’Anti-Flash e a rivestire i panni del perfido velocista nell’undicesimo episodio della settima stagione di Legends of Tomorrow.

L’attore era già comparso nello show come antagonista principale della seconda annata, a fianco di Neal McDonough (Desperate Housewives) e John Barrowman (Doctor Who), interpreti Damien Darhk e Malcolm Merlyn, trovandosi a frapporsi ai viaggiatori del tempo nella ricerca della Lancia del Destino.

A confermare il suo ritorno è la sinossi ufficiale della puntata, recentemente pubblicata online dalla rete The CW, che spiega che con l’aiuto del villain, le Leggende riusciranno a rompere “un punto fermo”, creando un’aberrazione che attirerà la “Evil Waverider” e i loro doppelganger. Scioccati dalla scoperta di chi sta dando loro la caccia, Sara (Caity Lotz di Arrow) tenterà di arrivare ad un accordo, ma le cose non andranno per il verso giusto.

Senza altre opzioni, Gwyn (Matt Ryan) escogiterà un piano d’azione, mentre Gary (Adam Tsekhman) si troverà a dare una mano ad Astra (Olivia Swann).

L’episodio che vedrà il ritorno dell’Anti-Flash, intitolato Rage Against the Machines, andrà in onda in America il prossimo 2 febbraio.

Fonte: Comic Book