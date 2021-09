Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo lo sconvolgente cliffangher, che ha visto la distruzione della Waverider da parte di una misteriosa astronave, i fan sono in trepidante attesa di sapere come l’intera squadra di viaggiatori del tempo di Legends of Tomorrow riuscirà a risolvere la situazione.

Senza il loro mezzo di trasporto e bloccati negli anni ’20, Sara (Caity Lotz di Arrow) e tutti gli altri protagonisti, si troveranno infatti a dover gestire non poche problematiche, come anticipato dal trailer di recente pubblicazione, ma soprattutto dalla sinossi della premiere del prossimo ciclo di episodi.

Stando infatti a quanto comunicato, la premiere della settima stagione, dal titolo “Bullet Blondes”, riprenderà le fila della storia proprio dal disastroso incidente occorso al loro vascello, con le Legende che si ritrovano nella città di Odessa del 1925.

Nel tentativo di aggiustare le cose, Astra (Olivia Swann) deciderà di affidarsi ai propri poteri, attirando le indesiderate attenzioni del nuovo direttore del FBI, J. Edgar Hoover.

Rendendosi conto di dover fuggire, Sara e Ava (Jes Macallan) si offriranno di creare una distrazione, compiendo una serie di crimini e accentrando su di loro le indagini di Hoover.

Nel frattempo Behrad (Shayan Sobhian) tenderà una mano alla sorella Zari (Tala Ashe), la quale non riesce ancora a dimenticare Constantine (Matt Ryan).

La nuova annata debutterà in America sulla rete The CW il prossimo 13 ottobre.

Fonte: Comic Book