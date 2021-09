Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A pochi giorni dalla conclusione del sesto ciclo di avventure, un nuovo capitolo della storia della più pazza e incasinata banda di viaggiatori del tempo sta per essere scritto: Legends of Tomorrow è infatti pronta per tornare con la sua settima stagione.

Dopo aver sventato la minaccia aliena, il precedente finale si è chiuso con il triste addio a due membri del team, John Costantine e Mick Rory, interpretati rispettivamente da Matt Ryan, che tornerà nei prossimi episodi in una nuova veste, e Dominic Purcell (Prison Break).

Come se questo non fosse già abbastanza, la Waverider, storica nave che ha accompagnato i protagonisti in tutte le loro numerose peregrinazioni, è stata distrutta da un altro misterioso vascello volante, lasciando le Legende senza mezzo di trasporto e bloccate nel tempo.

Quali danni saranno quindi capaci di combinare negli anni ’20?

In risposta alla domanda, è stato recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale della settima annata, che offre una piccola anticipazione di cosa si cela nel destino di questi spassosi e imbranati personaggi.

Mentre in Italia si attende ancora di poter vedere la precedente stagione, i nuovi episodi di Legends of Tomorrow debutteranno in America sulla rete televisiva The CW il prossimo 13 ottobre.

New season, same weirdos. DC's #LegendsOfTomorrow premieres Wednesday, October 13 on The CW. pic.twitter.com/hHIVNH9Oag — DC’s Legends of Tomorrow (@TheCW_Legends) September 17, 2021

Fonte: Comic Book