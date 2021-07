Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La Waverider e tutto il suo equipaggio si stanno preparando a salutare un componente del gruppo: sembra infatti che il personaggio di John Constantine concluderà la sua avventura con la sesta stagione di Legends of Tomorrow.

Come però già accaduto con Maisie Richardson-Sellers (The Originals), che ha ricoperto inizialmente il ruolo di Amaya Jiwe, per poi apparire nei panni di Charlie/Clotho, Matt Ryan, volto del potente mago, non abbandonerà lo show.

Stando a quanto comunicato, l’attore proseguirà la sua esperienza a fianco del cast interpretando il Dr. Gwyn Davies, un eccentrico scienziato del XX secolo, che si rivelerà un aiuto essenziale per le Legende nella prossima annata.

“Mentre l'arco narrativo di John Constantine sta volgendo al termine nella sesta stagione, il viaggio di Matt Ryan con le Legende non è ancora terminato” ha così dichiarato il produttore esecutivo Phil Klemmer (Chuck), dando l’annuncio ufficiale al pubblico.

“Come sanno tutti coloro che lo amano, alla fine John Constantine percorrerà la sua strada in solitaria” - ha inoltre confermato lo stesso Ryan - “È giunto quindi il momento per lui di lasciare le Legende e per me di separarmi dal personaggio. Sono però davvero entusiasta di interpretare questo nuovo ruolo nello show e di divertirmi un po', scoprendo come si adatta al resto del gruppo e quali problemi creerà loro”.

Mentre la settima stagione debutterà ufficialmente il prossimo 13 ottobre, l’attuale annata tornerà l’8 agosto con gli ultimi episodi, di cui potete avere un piccolo assaggio grazie al trailer di recente pubblicazione.

Fonte: Comic Book