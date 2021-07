Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Come parte dell'evento del Comic-Con, Warner Bros. Television e The CW hanno rilasciato un trailer per i restanti episodi della sesta stagione della serie TV Legends of Tomorrow.

Insieme ad alcuni filmati esclusivi, il cast e la troupe hanno anche annunciato alcune grandi rivelazioni durante il panel: a quanto pare Matt Ryan, interprete di Constantine nell'Arrowverse, farà parte dell'inedito capitolo della serie TV. Il trailer concentra infatti molta attenzione sul personaggio di Ryan, la cui ricerca per riconquistare la sua magia è stata alla base di molte storie recenti.

Inoltre giochi da tavolo, funghi magici e bowling sono tutti in serbo per il team di Legends, e questi episodi finali sembrano portare un sacco di caos, azione e divertimento - diventato un marchio di fabbrica dello show.

Tra i protagonisti della serie TV, oltre a John Constantine (Matt Ryan), troveremo Mick Rory (Dominic Purcell), Nate Heywood (Nick Zano), Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian) per salvare il mondo per la sesta volta.

Il panel ha anche annunciato un mixtape di 21 tracce della serie TV, intitolato DC's Legends of Tomorrow: The Mixtape che uscirà il 20 agosto. Un mix di canzoni tra cui Space Girl ispirata a David Bowie, o Mr. Parker's Cul-De-Sac di Brandon Routh.

La sesta stagione di Legends of Tomorrow tornerà con i suoi ultimi cinque episodi il mese prossimo. Il primo di essi sarà rilasciato l'8 agosto.

Fonte: Collider