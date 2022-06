Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il sipario sulle avventure di Hope Mikaelson e di tutti gli studenti della Salvatore Boarding School è recentemente calato, dopo che il 16 giugno è andato in onda in America il 20° episodio della quarta stagione di Legacies - che ha visto inoltre il ritorno di Joseph Morgan nei panni del padre della tribrida, il vampiro Klaus.

Lo show infatti è stato uno dei tanti che la rete The CW ha deciso nell’ultimo periodo di cancellare prematuramente, ma se ci fosse stata la possibilità di proseguire, sembra che la produzione avesse già in mente alcune idee per il successivo arco narrativo.

Julie Plec, creatrice della serie e coinvolta in ogni progetto televisivo dell’universo di The Vampire Diaries, ha infatti rivelato che in cima alla lista delle proposte relative alla quinta stagione vi era l’introduzione di un personaggio che molto probabilmente i fan del franchise attendevano da tempo, ossia Stefanie Salvatore, la figlia di Damon (Ian Somerhalder di Lost) ed Elena (Nina Dobrev).

Menzionata solo nel decimo episodio della prima annata, Esprimi un Desiderio!, come parte di una realtà alternativa creata dai poteri di un Jinn a cui si rivolge Lizzie (Jenny Boyd), il personaggio non era mai apparso nello show, ma il pubblico ha sempre desiderato di poter conoscere lei o qualunque altro erede della coppia che più aveva fatto battere il loro cuore nella serie madre.

Purtroppo sembra che al momento l’idea non possa più attuarsi, ma la speranza è l’ultima a morire, in quanto la stessa Plec avrebbe dichiarato di essere intenzionata a realizzare un nuovo progetto legato sempre a queste storie:

“È nei nostri piani, ma non si è ancora concretizzato. Ce ne sarà un altro. Siamo ancora un po' tristi, ma ci daremo una mossa. Le idee ci sono, ma c’è ancora molto da fare”.

Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi!

Fonte: Comic Book