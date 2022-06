Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La prossima settimana segnerà la fine di un'epoca per The CW: con il finale di serie di Legacies, “Just Don’t Be A Stranger, Okay?”, si chiude il franchise The Vampire Diaries iniziato nel 2009 e proseguito con The Originals e, appunto, Legacies.

La rete ha rilasciato un'anteprima del prossimo episodio, che svela che potrebbero esserci grandi cambiamenti in arrivo. Come si vede nell'anteprima, non troviamo molti indizi ai quali aggrapparci; quel che sappiamo è che sia Hope (Danielle Rose Russell) che Lizzie (Jenny Boyd) saranno confortate da “entità inaspettate ma benvenute”, una di queste potrebbe essere Klaus Mikaelson.

Joseph Morgan (The Vampire Diaries e The Originals), che tornerà per il finale di Legacies, durante una live su Instagram ha rivelato:

"Non so se ho il permesso di farlo, ma in ogni caso vi dirò un paio di cose: vedrete di nuovo Klaus nel finale di Legacies, ma solo per poco. Ecco, siete i primi a saperlo. Si tratta di famiglia: la famiglia è potere, si tratta di un padre e di sua figlia, del loro rapporto".

Legacies è lo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals. Lo spettacolo segue Hope, la figlia del vampiro Klaus e della licantropa Hayley Marshall. Hope è conosciuta come il Tribrido, perché in lei si racchiudono i poteri di tre specie soprannaturali: è per metà licantropo, per un quarto vampira e per un quarto strega: per questo fa parte della Salvatore School for the Young and Gifted. La scuola offre riparo per gli esseri soprannaturali, e insegna loro a domare le loro capacità e pulsioni.

Oltre a Danielle Rose Russell, il cast comprende Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Matt Davis, Chris Lee, Ben Levin, Leo Howard e Omono Okojie.

L'ultimo episodio di Legacies sarà trasmesso in America il 16 giugno, mentre in Italia la serie TV è disponibile su Infinity+.

Fonte: Comic Book