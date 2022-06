Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

E' ufficiale: Joseph Morgan (interprete di Klaus), tornerà per l'ultimo episodio della quarta stagione di Legacies.

Questo mese segna la fine di un'era per The CW, dato che questa sarà l'ultima stagione della serie TV spin-off di The Vampire Diaries e The Originals, e i fan sono curiosi di sapere come andrà a finire.

Joseph Morgan ha dato la notizia via Instagram, pubblicando un video dove si parla del fatto che i fan potrebbero rivedere Klaus nell'ultimo episodio dello show, anche se per un breve momento:

"Se avessi la possibilità di dare un ultimo saluto al bambino che amavi più di ogni altra cosa, te la faresti scappare?".

Il motivo del ritorno di Klaus, come Morgan ha spiegato, è dettato unicamente dalla sua famiglia, e quindi da Hope (Danielle Rose Russell). Ha inoltre specificato di non vedere nessun membro di The Vampire Diaries di persona da anni, e che quindi il suo potrebbe essere l'unica apparizione nel finale di Legacies.

L'attore ha ribadito, inoltre, che il suo personaggio è morto, e quindi non sarà in ogni caso una resurrezione.

Oltre a Joseph Morgan, nella serie TV saranno presenti Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Matt Davis, Chris Lee, Ben Levin, Leo Howard e Omono Okojie.

Il presidente di The CW Mark Pedowitz, durante una recente conferenza stampa, ha oltremodo dichiarato:

"Ci sarà un vero e proprio finale di serie. Ne ho parlato con la creatrice Julie Plec, e ci sarà un perfetto finale di stagione, e un perfetto finale di serie".

L'ultimo episodio di Legacies verrà trasmesso in America il 16 luglio, mentre in Italia la serie TV è disponibile su Infinity+.

Fonte: Comic Book