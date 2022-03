Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante l’uscita di scena di uno dei membri storici del cast, questa quarta stagione di Legacies si sta preparando a farsi perdonare, concedendo al pubblico che ha anche seguito The Originals e The Vampire Diaries un regalo decisamente gradito.

Lo show si sta infatti apprestando ad accogliere in uno dei prossimi episodi Charles Michael Davis (Younger) e Nathaniel Buzolic, che riprenderanno rispettivamente il ruolo dei vampiri Marcel Gerard e Kol Mikaelson.

Come se la notizia non fosse già abbastanza, a far definitivamente saltare dalla sedia i numerosi fan è la consapevolezza che la suddetta puntata vedrà inoltre la partecipazione di Claire Holt e Riley Voelkel (Roswell, New Mexico), volti di Rebekah e Freya Mikaelson, già apparse nello show in veste guest star.

Stando alla logline, Hope (Danielle Rose Russel) ancora confusa e in lotta contro la propria umanità, vede apparire davanti a sé le persone a lei più care. Nel frattempo, Kaleb (Chris De’Sean Lee) è intenzionato a introdurre Cleo (Omono Okojie) nel suo mondo, presentandola in particolare a coloro che hanno influenzato maggiormente il suo percorso, mentre Lizzie (Jenny Boyd) escogita un piano per entrare nelle grazie di qualcuno.

L’episodio, intitolato Everything That Can Be Lost May Also Be Found, andrà in onda in America il prossimo 15 aprile.

Fonte: TVLine