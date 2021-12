Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per una piccola gioia concessa, un triste evento può sempre presentarsi dietro l’angolo, pronto a smorzare gli animi euforici dei fan: se il quinto episodio della quarta stagione di Legacies ha infatti visto l’inaspettata e gradita apparizione di Claire Holt, l’ultimo andato in onda ha segnato l’uscita di scena di uno dei protagonisti.

È stato infatti annunciato che Kalyee Bryant, interprete della gentile e altruista Josie Saltzman sin dalla premiere dello spin-off di The Vampire Diaries, ha lasciato lo show.

A confermare la notizia è stata la stessa attrice, che tramite un post sul suo account di Instagram, ha voluto ringraziare la rete televisiva e tutti i fan per il supporto che le hanno dato.

“Come fan dell'universo di The Vampire Diaries, grazie alla The CW e Warner Bros. TV per avermi concesso questa opportunità” – ha scritto Bryant nel messaggio - “Sono così grata ai fan e li amerò sempre per avermi accolto e accettato in questo mondo. Josie ha aiutato davvero tante persone a sentirsi a proprio agio nella loro sessualità, e spero che la sua eredità sopravviva, in modo che un giorno tutti si sentano liberi di amare chi vogliono, indipendentemente dal genere”.

Gli stessi produttori esecutivi, Julie Plec (The Originals) e Brett Matthews, hanno dichiarato:” Anche se è straziante dire addio a un membro così amato della gang, auguriamo a Kaylee felicità e successo. Non vediamo l'ora di vedere come la sua carriera evolverà in futuro e la nostra porta rimarrà sempre aperta per lei, perché il mondo è semplicemente un posto migliore con Josie Saltzman al suo interno”.

Fonte: Deadline