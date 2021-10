Legacies 4: Claire Holt tornerà nei panni di Rebekah Mikaelson

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quarta stagione di Legacies ha recentemente debuttato in America, riportando i fan all’interno della Salvatore Boarding School, per seguire Hope (Danielle Rose Russell) e i suoi compagni in un nuovo anno scolastico ricco di vicende sovrannaturali e di tanta magia.

Con i primi due episodi ormai andati in onda, lo show si sta preparando ad una grande ed inaspettata sorpresa, che sicuramente sarà accolta dagli affezionati fan dell’universo di The Vampire Diaries con incontenibile gioia.

È stata infatti rivelata la sinossi della quinta puntata, dal titolo “I Thought You’d Be Happier to See Me”, che vedrà la giovane Mikaelson ricevere la visita della sua amata zia Rebekah, nuovamente impersonata dall’attrice Claire Holt, che ne ha vestito i panni nella serie madre e nello spin-off The Originals.

Stando a quanto comunicato, la vampira, preoccupata per la direzione intrapresa dalla nipote, deciderà di rintracciarla per aiutarla a tornare sui giusti binari.

Nel frattempo Josie (Kaylee Bryant) e Lizzie (Jenny Boyd), nonostante la situazione disastrosa, cercheranno di rimanere speranzose e MG (Quincy Fouse) scoprirà come poter intervenire per porgere una mano.

Intanto Kaleb (Chris Lee), nel tentativo di sistemare le cose, si rivolgerà a Cleo (Omono Okojie) per chiedere consiglio.

Il quinto episodio della quarta stagione di Legacies verrà trasmesso sulla The CW il prossimo 11 novembre.

Fonte: TVLine