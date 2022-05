Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo quattro stagioni la serie TV Legacies chiude i battenti, segnando la conclusione dell'universo di The Vampire Diaries - incluso lo spin-off The Originals.

The CW ha pubblicato la sinossi del finale di stagione, intitolato Just Don't Be A Stranger, Okay? - che sarà rilasciato il 16 giugno - che non sottolinea nulla di sconvolgente che accadrà.

Secondo quanto comunicato, Hope (Danielle Rose Russell), Lizzie (Jenny Boyd), MG (Quincy Fouse), Kaleb (Chris Lee), Jed (Ben Levin), Cleo (Omono Okojie) e Alaric (Matthew Davis) riflettono sugli eventi recenti e quello che verrà dopo per ciascuno di loro. Hope e Lizzie trovano conforto da fonti inaspettate ma benvenute. Nel cast saranno presenti anche: Aria Shaghasemi e Leo Howard.

L'episodio è stato scritto da Julie Plec e Brett Matthews e diretto da Michael A. Allowitz.

I fan nel frattempo si domandano se ci saranno delle apparizioni degli amati personaggi dell'universo di The Vampire Diaries, in particolare Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) e Caroline Forbes (Candice King). Entrambi i personaggi sono stati molto richiesti dai fan da quando Legacies ha debuttato. Morgan ha pubblicato alcuni post interessanti sui social media che hanno mandato in tilt i fan, incluso un post recente strutturato in cui la prima lettera di ogni riga conteneva la parola "finale".

Attualmente la quarta stagione di Legacies in Italia è ancora inedita ma la terza è andata in onda su Italia 1 la scorsa estate. Mentre The Vampire Diaries è disponibile su Netflix, con le sue otto stagioni, e si parla anche dell’arrivo di Legacies dopo il successo ottenuto dalla serie madre.

Fonte: Comic Book