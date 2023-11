Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 novembre 2023

Lo scorso maggio The CW ha cancellato il live-action de Le Superchicche, segnando la fine della serie TV che avrebbe visto le protagoniste cresciute e diventate delle ventenni disilluse, risentite di aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine.

A quanto pare, è proprio questa premessa che potrebbe essere stata il problema fin dall'inizio. Il creatore de Le Superchicche Craig McCracken ha dichiarato che nel suo unico incontro con i creatori del remake è uscito fuori che trasformare i personaggi in adulti li ha trasformati in qualcosa di diverso dalle Superchicche, li ha resi generici:

"Ho avuto un incontro con loro e ho detto: 'Quando le trasformi in adulte, non sono più le Superchicche perché se sono adulte, sono solo tre super ragazze che non hanno dovuto affrontare il fatto di essere bambine. Questo è uno spettacolo completamente diverso".

Di cosa avrebbe parlato Powerpuff?

Scritto da Diablo Cody e Heather Regnier e diretto da Maggie Kiley sulla base della serie animata originale di Cartoon Network, Powerpuff avrebbe seguito Lolly (Chloe Bennet), Dolly (Dove Cameron) e Molly (Yana Perreault), ora ventenni disilluse che si pentono di aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai?

"Il motivo per cui fai i pilot è perché a volte le cose mancano, e questa è stata solo una mancanza", ha spiegato in precedenza l'ex presidente di The CW Mark Pedowitz. "Crediamo completamente nel cast. Crediamo in Diablo Cody e Heather Regnier. Crediamo negli auspici di Greg Berlanti e degli studi Warner Bros. TV".

"In questo caso, il progetto pilota non ha funzionato", ha continuato Pedowitz. "Ma poiché abbiamo visto che ci sono abbastanza elementi, abbiamo voluto fare un altro tentativo. Ecco perché non volevamo andare avanti con quello che avevamo. Impari cose e le metti alla prova. In questo caso ci siamo sentiti di fare un passo indietro e tornare al lavoro perché questa è una proprietà potente, ha suscitato molto interesse e vogliamo farlo al meglio, prima di rilasciarlo".

Fonte: Comic Book