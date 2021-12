Le Riprese della 3° Stagione di Ted Lasso Inizieranno Presto

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Rinnovata dal colosso californiano Apple per una terza stagione, le riprese della serie TV di successo più vista degli ultimi tempi, Ted Lasso, avranno inizio molto presto. La seconda stagione è terminata a ottobre e i fan non vedono l'ora di guardare il terzo capitolo dello show statunitense.

L'attrice britannica Hannah Waddingham, che interpreta la nuova proprietaria della squadra di calcio AFC Richmond Rebecca Welton, ha preso parte all'ultima puntata di The Late Show With James Corden e a rivelato che la terza stagione della serie TV entrerà in produzione a breve. Così si è espressa l'attrice, spiegando che il metodo di lavoro di Sudeikis & co. è quello di cambiare le battute poco prima della ripresa per ottenere una reazione istintiva da parte dell'interprete.

"Inizieremo il giorno di San Valentino! Jason, Brendan e Brett sono abituati a scrivere più e più volte la sceneggiatura e a consegnarmela all'ultimo momento. Loro bazzicano il Saturday Night Live e sono abituati a quel mondo di reazioni istintive. Il mio cervello da quarantenne è un po' più lento!".

Inoltre Brendan Hunt, il produttore esecutivo dello show, ha parlato di una previsione di più di tre stagioni:

"L'abbiamo sempre vista come una situazione di tre stagioni. Abbiamo ancora in mente un arco narrativo di tre stagioni ma la cosa a cui non eravamo preparati era il modo in cui le persone avrebbero preso lo show".

Ted Lasso segue le vicende di un allenatore americano di una squadra di football del college che viene assoldato per allenare l'AFC Richmond, una squadra di calcio inglese, nonostante non abbia alcuna esperienza con quel mondo.

Le prime due stagioni della serie TV sono disponibili sulla piattaforma AppleTV+.

Fonte: Comic Book