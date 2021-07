Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In una recente intervista, la star di Loki Sophia Di Martino ha raccontato che inizialmente "non sapeva assolutamente nulla" dell'audizione che ha fatto per i Marvel Studios che le è valsa il ruolo di Sylvie Laufeydottir nel Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Di Martino, una Variante di Loki che ha trascorso la sua vita in fuga dalla Time Variance Authority, è stato tenuto segreto fino a quando la figura incappucciata si è rivelata nell'episodio 2 della serie TV Disney+. Un nemico diventato amico del Dio dell'Inganno - e un potenziale interesse romantico - la segretezza intorno a Sylvie si è estesa fino all'audizione di Di Martino, in cui gli script usavano i nomi falsi "Bob" e "Sarah" al posto di "Loki" e "Sylvie".

"Non sapevo assolutamente nulla. Non sapevo di cosa parlasse lo show, non sapevo del ruolo, non sapevo niente", ha ricordato Di Martino della sua audizione. "C'era una scena molto breve tra due persone, Bob e Sarah credo che fosse, su un treno. E alla fine era la scena del treno tra Loki e Sylvie nell'episodio 3, 'Lamentis'".

L'attrice ha scoperto che l'audizione era per la Marvel solo dopo aver parlato con la regista Kate Herron:

"Mi hanno detto che gli piaceva quello che avevo fatto. Ho già lavorato con Kate in precedenza, quindi a quel punto Kate mi ha detto: 'Questo è lo spettacolo, questo è ciò a cui ho lavorato'. Me ne ha parlato un po' di più, e poi ho incontrato Tom su FaceTime, e quando mi hanno offerto il lavoro, Kate mi ha raccontato tutta la storia, ha parlato del mio personaggio e mi ha spiegato l'intera idea. Quindi per molto tempo non ho saputo di cosa si trattasse".

Fonte: Comic Book