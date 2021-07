Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Scoprire che Sophia Di Martino è in realtà Sylvie e non Lady Loki come tutti pensavamo è stata una sorpresa, ma niente in confronto alla sorpresa vissuta dall'attrice quando ha fatto un provino per un ruolo con dialoghi tra personaggi chiamati "Bob" e "Sarah".

Il debutto di Di Martino in Loki ci ha fatto sospettare che il suo personaggio fosse la versione alternativa del Dio dell'Inganno, ma si tratta in realtà di Sylvie, una fusione di Lady Loki dei fumetti e Sylvie Lushton, la potente Incantatrice.

Di Martino ha di recente rilasciato un'intervista, in cui ha parlato del suo reclutamento per questo misterioso ruolo Marvel dalla regista di Loki, Kate Herron:

"Non sapevo nulla. Mi è stato solo detto che era un progetto sconosciuto. Conoscevo già Kate, avevo già lavorato con lei in un cortometraggio. Mi ha mandato un messaggio per dirmi: 'Sto lavorando a questo progetto', è rimasta molto vaga. 'Mi piacerebbe vedere cosa faresti con questo personaggio, contatterò il tuo agente'. Mi è stata inviata una scena molto breve tra 'Bob' e 'Sarah', ma non sapevo a cosa servisse".

Da lì, all'attrice è stato fatto un corso intensivo sulla serie dopo che è stata confermata per interpretare il ruolo di Sylvie:

"Quando mi hanno offerto il lavoro, Kate mi ha spiegato tutto. Tutti gli episodi, il modo in cui funziona il tempo, il modo in cui funziona la TVA, tutto. È un bel po' di materiale, perché non avevo letto le sceneggiature, erano solo concetti e idee. Ovviamente, ora, guardandolo, è incredibile quello che abbiamo realizzato. Quelle idee sono diventate qualcosa di così fantastico. Ne sono molto orgogliosa".

Fonte: Comic Book