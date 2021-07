Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre tutti i fan continuano a parlare del terzo episodio della serie TV Loki, che ha già riservato delle sorprese, Sophia Di Martino ha recentemente sottolineato che è errato chiamarla Lady Loki.

L'attrice britannica ha rivelato di non essere stata specificamente informata dagli scrittori della serie TV di essere l'Incantatrice. Come infatti è emerso dall'ultimo episodio trasmesso sulla piattaforma Disney+, Di Martino interpreta Sylvie, personaggio che riprende sì dai fumetti, ma che lo show sta in qualche modo plasmando:

"Non è Lady Loki dai fumetti. Voglio dire, lo show è ispirato ai fumetti, ma questa è una backstory nuova di zecca. E quindi ho voluto renderla mia. Ho studiato la performance di Tom, ma ho cercato di non emularla troppo. Sylvie ha un passato molto diverso da quello di Loki. È una persona diversa, e questo è qualcosa che per me è stato davvero importante fin dal principio".

Nella recente tradizione millenaria dei fumetti Marvel, Sylvie Lushton/L'Incantatrice è solo una ragazza normale che viveva nella piccola città dell'Oklahoma di Broxton fino a quando gli Asgardiani non vi fondano una loro dimora. Così Sylvie si sveglia un giorno con poteri magici donati da Loki. Alla fine si trasferisce a New York e si unisce ai Vendicatori.

L'attrice conclude la sua intervista evidenziando il rapporto tra Loki e Sylvie:

"All'inizio lei lo trova abbastanza ridicolo e non lo vede come una minaccia, forse più come un intralcio. Ma continuando nello show, lei si rivedrà un pò in lui e si svilupperà un rispetto reciproco".

I primi tre episodi di Loki sono disponibili sulla piattaforma di streaming Disney+.

Fonte: Comic Book