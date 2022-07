Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Prima che l'MCU diventasse un grosso blocco coeso, gli adattamenti cinematografici e televisivi erano divisi tra reti differenti, come Fox con gli X-Men e i Fantastici Quattro, la Sony per Spider-Man, per finire con le serie TV della Defenders Saga su Netflix.

Dal 2015 al 2019 Marvel Studios ha infatti rilasciato Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders per il colosso dello streaming. Mentre dal 29 giugno di quest'anno, tutti questi spettacoli, sono arrivati su Disney+ nel catalogo italiano, a più di due anni dalla loro cancellazione.

Inoltre, alcuni di questi protagonisti, sono stati inseriti ufficialmente nell’MCU, come Matt Murdock (Charlie Cox) in Spider-Man: No Way Home e Kingpin (Vincent D’Onofrio) in Hawkeye.

Durante questo passaggio a Disney, i fan hanno notato che è stato modificato il titolo di Jessica Jones, che ora appare come Marvel’s A.K.A. Jessica Jones. Questo cambio può significare la volontà di Disney e Marvel di riavviare l'intero franchise dei Defenders, iniziato ufficialmente con l'annuncio del nuovo progetto su Daredevil.

