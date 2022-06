Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Quando Daredevil debuttò nel 2015 era già chiaro che sarebbe stata diversa da tutto ciò che la Marvel ha pubblicato, e sembra che il nuovo show a cui sta lavorando Disney non sarà da meno.

Per chi se lo fosse perso la notizia, recentemente è stata annunciata una nuova serie sul Diavolo di Hell's Kitchen, e in molti si sono domandati se, data la nuova casa, avrebbe avuto toni più leggeri.

Stando alle dichiarazioni della produttrice di Ms. Marvel (Sara Amanant), Disney+ non avrebbe alcun motivo per non alleggerire i toni della nuova serie TV:

"Il lavoro di Mark Waid è stato strabiliante! Non siamo abituati a quel genere di storia e devo dire che ho adorato la sua versione, una versione così inaspettata. Comunque, non mi dispiacerebbe se facessero qualcosa di simile nell'MCU. Forse, ad ogni modo ci piace il rischio e correre dei rischi potrà risultare divertente".

La star di Daredevil Charlie Cox ha invece ribadito di avere fiducia nella Marvel, e chiede sostegno da parte dei fan, perché si, forse ci sarà meno sangue, ma sarà ugualmente strabiliante.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders saranno disponibili su Disney+ a partire dal 29 giugno 2022.

Fonte: Comic Book