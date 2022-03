Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Gli spettacoli della Marvel Television sono passati da poco su Disney+ in America, un grande passo per la piattaforma che ha inserito per la prima volta dei contenuti per adulti. Questa manovra ha dato vita a speculazioni, come un possibile ritorno di Daredevil e molti fan sperano che anche Jessica Jones torni, in qualche modo.

Krysten Ritter ha recentemente tinto i suoi capelli come li aveva in Jessica Jones, il che ha acceso molte speranze. Sebbene non abbia confermato nulla su un ritorno, l'attrice è chiaramente entusiasta dell'arrivo dello show su Disney+. In effetti, ha postato sui suoi account social una meravigliosa reazione: "Indovinate chi è diventata una Principessa Disney?".

Dopo che gli spettacoli Marvel hanno lasciato Netflix il primo marzo, Jessica Jones ha iniziato a fare tendenza su Twitter. Mentre i fan aspettano di vedere cosa farà la Marvel con il personaggio, Ritter ha detto che è disposta a fare un ritorno nei panni dell'amato personaggio:

"Amo assolutamente Jessica più di ogni altra cosa. E ho adorato quegli anni in cui l'ho interpretata. Se mai ci fosse un'opportunità per lei di apparire da qualche parte, sarei la prima a dire sì. Ho la giacca pronta nel mio armadio".

Fonte: Comic Book