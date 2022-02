Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il nuovo progetto del franchise di The Walking Dead sta lentamente prendendo corpo: con le riprese iniziate lo scorso mese in Georgia e il recente annuncio che ha svelato i primi nomi che appariranno nello show, Tales of The Walking Dead si sta preparando a fare breccia nel cuore di tutti i fan di questo apocalittico universo.

Il più entusiasta però al momento sembra essere proprio uno degli interpreti, e stiamo parlando di Terry Crews, l’ex giocatore di football americano, apparso in numerose pellicole cinematografiche, fra cui la trilogia de I Mercenari, e conosciuto al pubblico televisivo per il ruolo del tenente Terry Jeffords in Brooklyn Nine-Nine.

L’attore ha infatti deciso di condividere con i suoi followers di Instagram un post contenente la notizia della sua partecipazione alla serie antologica, ed esponendo il proprio incontenibile trasporto, ha scritto: ”Sono onorato di unirmi a questo incredibile franchise assieme a questi fantastici colleghi! PARTIAMO!”

Non resta quindi che attendere la prossima estate per il debutto dello show e per poter vedere Crews alle prese con gli onnipresenti e spaventosi zombie.

Fonte: Comic Book