Moon Knight ha debuttato su Disney+ alla fine di marzo e si è da poco conclusa la prima stagione. Lo spettacolo, pur facendo parte del Marvel Cinematic Universe, è risultato piuttosto indipendente e questo gli ha dato molto più spazio di manovra. Ora che è terminato, alcune indagini analitiche hanno svelato dati interessanti sugli ascolti. Secondo Parrot Analytics, la serie Marvel Studios è stata (finora) la miglior premiere in streaming dell'anno.

Il grafico rivela che Moon Knight ha superato la serie DC Comics Peacemaker di HBO Max. I dati rivelano che entrambe le serie sono state immediatamente popolari, ma lo show Marvel Studios era un gradino sopra. Anche Our Flag Means Death è risultata molto popolare, ma non come le prime due. Il futuro dello show adesso è piuttosto incerto. I Marvel Studios per ora hanno rinnovato soltanto Loki per una seconda stagione e sembra che non abbiano ancora preso una decisione su Moon Knight.

Durante una intervista Mohamed Diab ha rivelato che Moon Knight è qui per restare:

"Se me lo chiedi, ti direi che Moon Knight è qui per restare. È un personaggio interessante. Se sei la Marvel, penso che la decisione imprenditoriale più intelligente sia di mantenerlo. L'unica cosa è che la Marvel non è tradizionale. Se ci riesci, non significa che otterrai una seconda stagione. su questo sono ancora tenuto all'oscuro. Non ne ho idea. Sto solo pensando come un uomo d'affari in questo momento. Ma penso che rimarranno. Forse sarà un film. Forse lo farà essere un viaggio come quello che è successo con WandaVision. Spero di farne ancora parte".

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

