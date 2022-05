Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 minuti fa

I Marvel Studios hanno concesso una seconda stagione solo a due delle loro serie Disney+, Loki e What If...?. La prima di queste ha introdotto il multiverso e ha proseguito la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

L'ultima serie dei Marvel Studios, Moon Knight, ha appena concluso una fantastica prima stagione: potrebbe avere un'altra stagione, ma nulla è stato ancora ufficialmente annunciato e sembra che neanche la crew della serie abbia idea di cosa succederà. In una recente intervista, Mohamed Diab e Grant Curtis hanno rivelato che il destino della serie è attualmente incerto:

"Non sappiamo se ci sarà una prossima stagione. La Marvel non segue un modo convenzionale, quindi anche se a loro piace il personaggio e vogliono estendere il suo mondo, potrebbe esserci una seconda stagione, potrebbe essere un film a sé stante, o può unirsi al viaggio di un altro supereroe. Sono tenuto all'oscuro, proprio come i fan. Non abbiamo mai discusso del fatto che ci fosse una stagione 2; un giorno ci sarà un seguito, ma non so come sarà. Dove Moon Knight arriverà nell'MCU dopo questo spettacolo, in realtà non lo so. Da fan, voglio saperlo, perché Oscar ha creato una performance così coinvolgente ed emozionante che gli spettatori vogliono vedere altre storie di Steven-Marc-Jake".

La prima stagione di Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book