Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 ottobre 2023

Mike Flanagan ha realizzato un'altra serie TV di successo per Netflix: il suo ultimo lavoro, La Caduta della Casa degli Usher, è basato sugli scritti dell'icona letteraria Edgar Allan Poe e ha debuttato all'inizio di questo mese, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

In questi giorni il gigante dello streaming ha pubblicato i suoi nuovi dati sulla Top 10, che coprono la settimana precedente: in America, La Caduta della Casa degli Usher ha conquistato il primo posto nella sua prima settimana intera, più che raddoppiando il secondo posto - dove troviamo Beckham.

Dal 16 al 22 ottobre, lo spettacolo è stato trasmesso in streaming per 65,3 milioni di ore.

Questo non solo è sufficiente per rendere La Caduta della Casa degli Usher lo spettacolo numero uno su Netflix in questo momento, ma è anche il miglior risultato ottenuto tra tutti i progetti di Flanagan di questi ultimi due anni.

La serie TV ha ottenuto 51 milioni di ore di streaming nel frame di apertura (che non era un'intera settimana) e 65 milioni di ore nel secondo frame. Ciò batte i 18 milioni e i 49 milioni di The Midnight Club, così come i 37 milioni e 59 milioni di Midnight Mass.

Fonte: Comic Book