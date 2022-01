Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Jelani Alladin passerà dal terrificante universo di The Walking Dead al meraviglioso mondo della Disney.

Alladin, che ha interpretato il sopravvissuto all'apocalisse zombie Will Campbell in due stagioni della serie TV spin-off di AMC The Walking Dead: World Beyond, è l'ultimo attore a unirsi a Luke Evans e Josh Gad nella serie prequel La Bella e la Bestia.

L'attore interpreterà "l'affascinante e cool" Jean-Michel, descritto come "un artista di talento con un intelletto acuto e una feroce vena indipendente".

Nello spin-off, intitolato Little Town, Evans e Gad riprendono i loro ruoli di Gaston e Le Tont dal film live-action del 2017. Alladin reciterà negli otto episodi al fianco di Briana Middleton nei panni di Tilly e Fra Fee nei panni del carismatico principe Benoit Berlioz.

"Terzo round nella Casa di Topolino! Voglio questa avventura, la voglio più di quanto possa dire. E per una volta potrebbe essere grandioso avere qualcuno che capisca, voglio molto di più di quanto hanno pianificato" ha scritto Alladin su Instagram, facendo riferimento a una canzone del film d'animazione originale del 1991.

La sinossi dello spin-off de La Bella e la Bestia recita: "Ambientata nell'iconico regno de La Bella e la Bestia, anni prima dell'epica storia d'amore tra la Bestia e Belle, la serie seguirà Gaston (Evans) e Le Tont (Gad) insieme alla sorellastra di Le Tont, Tilly (Middleton). Dopo che una sorprendente rivelazione del suo passato viene alla luce, l'improbabile trio intraprende un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, commedia e avventura. Mentre i misteri del passato vengono svelati e i pericoli del presente crescono, vecchi amici e nuovi nemici rivelano che questo regno familiare nasconde molti segreti".

La Bella e la Bestia inizierà la produzione questa primavera.

Fonte: Comic Book