Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Sono ufficialmente concluse le riprese della seconda stagione di The Flight Attendant (in Italia nota come L'Assistente di Volo). La star e produttrice esecutiva dello spettacolo Kaley Cuoco ha festeggiato la fine delle riprese sui social, ringraziando il cast, la troupe e l'intero team.

La prossima stagione, che dovrebbe andare in onda nel 2022, ha richiesto 7 mesi per essere girata, ed è stata girata in 3 Paesi diversi. Come con la maggior parte delle produzioni nell'era della pandemia, anche The Flight Attendant ha avuto alcune problematiche - l'attrice ha infatti riconosciuto i "mega alti e bassi" sperimentati durante la produzione, proprio come ogni progetto realizzato intorno al 2020.

Dopo lo scioccante finale della prima stagione, i fan sono molto curiosi di scoprire cosa racconterà il prossimo capitolo. Innanzi tutto ci verranno presentati molti nuovi volti, tra cui Alanna Ubach (Euphoria), la leggendaria Sharon Stone, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Shohreh Aghdashloo, Mae Martin, Cheryl Hines, Callie Hernandez, Mo McRae e Joseph Julian Soria. Le new entry reciteranno al fianco dei già conosciuti Kaley Cuoco, Rosie Perez, Zosia Mamet, Griffin Matthews, TR Knight, Deniz Akdeniz e Michelle Gomez.

Per ora non si conoscono i dettagli della trama, ma Cuoco ha promesso ai fan una stagione emozionante e totalmente folle. Sebbene al momento non ci sia una data di uscita ufficiale per la seconda stagione, il suo rilascio è previsto per il 2022.

Fonte: Collider