Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La seconda stagione di The Flight Attendant sta per arrivare, e i fan sono ansiosi di vedere cosa hanno in serbo i nuovi episodi dello spettacolo di HBO Max. Kaley Cuoco torna nei panni di Cassie, vivendo una nuova vita sia come donna sobria che come risorsa per la CIA, ma le cose non resteranno tranquille molto a lungo.

La piattaforma ha rivelato un nuovo trailer offrendo ai fan uno sguardo più approfondito al caos che li attende. Oltre ad alcuni suggerimenti sui nuovi problemi della protagonista, il video ha anche mostrato per la prima volta il ruolo di Sharon Stone, che avrà il ruolo della madre di Cassie.

Cuoco tornerà a recitare insieme a Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez, accompagnati dalle new entry Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria. TR Knight, Yahsa Jackson, Audrey Grace Marshall, Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shoreh Aghdashloo si uniscono a Sharon Stone come guest star della seconda stagione.

La descrizione ufficiale della seconda stagione di The Flight Attendant recita: "Cassie Bowden (Kaley Cuoco) sta vivendo la sua sobria vita a Los Angeles, mentre nel suo tempo libero lavora come risorsa della CIA. Ma quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale".





The Flight Attendant tornerà coi nuovi episodi su HBO Max il 21 aprile.

Fonte: Comic Book