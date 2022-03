Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

The Flight Attendant (conosciuto in Italia come L'Assistente di Volo) segue Cassie Bowden (Kaley Cuoco), un'assistente di volo alle prese con l'alcolismo che si ritrova in una catena infinita di situazioni totalmente assurde.

Nella prima stagione della commedia-thriller, Cassie si sveglia dopo aver festeggiato con un ricco passeggero (Michiel Huisman), solo per trovarlo assassinato. Senza alcun ricordo di ciò che è accaduto la notte prima, la ricerca di Cassie è quella di risolvere l'omicidio - mentre cerca di scagionarsi dallo stesso - ma rimane coinvolta in numerose complicazioni estreme. Alla fine, Cassie decide di fare scelte diverse per sé stessa e per i suoi cari, incluso suo fratello (TR Knight).

Il trailer della seconda stagione offre uno sguardo su questa vita diversa: Cassie, ancora assistente di volo, sembra partecipare alle riunioni degli alcolisti anonimi dopo essersi trasferita a Los Angeles con un nuovo lavoro part-time, mentre inizia una relazione con un "bravo ragazzo".

"Ho fatto scelte migliori", dice Cassie nel trailer. "Mi sento come se mi stessi trasformando in questa persona completamente nuova".

La sinossi ufficiale della seconda stagione recita: “Cassie Bowden (Cuoco) sta vivendo la sua vita da sobria a Los Angeles mentre lavora come risorsa della CIA nel suo tempo libero. Ma quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale. La stagione è stata girata a Los Angeles, Berlino e Reykjavik”.

La stagione si tufferà ulteriormente nella tumultuosa infanzia di Cassie: i nuovi episodi introdurranno la madre separata di Cassie (Sharon Stone) che, dopo una vita passata ad affrontare l'alcolismo di Cassie, vuole mantenere le distanze da sua figlia.

Oltre a Cuoco, Stone e Knight, la seconda stagione vedrà come protagonisti anche i personaggi abituali della serie Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez, così come i nuovi personaggi di Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria. Le guest star includono il ritorno di Audrey Grace Marshall, e le new entry Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

I primi due episodi della seconda stagione di The Flight Attendant saranno presentati in anteprima il 21 aprile. La stagione di otto episodi continuerà con due nuovi episodi il 28 aprile, seguiti da un episodio settimanale fino al finale, previsto per il 26 maggio.

La data di debutto su Sky e NOW non è ancora stata annunciata.

Fonte: Deadline