L'Assistente di Volo, serie TV di HBO Max arrivata in Italia su NOW, ha riscosso un ottimo successo - ottenendo splendide valutazioni su Rotten Tomatoes.

Parlando del futuro dello spettacolo, la protagonista Kaley Cuoco ha rivelato che la seconda stagione - appena giunta a termine - sarà probabilmente l'ultima:

"Ne abbiamo fatte due, probabilmente dovremmo finire. Penso di essere una delle poche a pensarlo, perché c'è sicuramente interesse a fare una terza stagione. Penso che per me, in questo momento, l'aereo sia atterrato".

Una fonte di HBO Max ha affermato che ancora "nessuna decisione ufficiale" è stata presa su una terza stagione.

Se L'Assistente di Volo dovesse tornare per la stagione 3, Cuoco - che ha molti altri progetti in programma - rivela che probabilmente verrebbe realizzata in un lontano futuro:

"Alcuni dei miei programmi TV preferiti impiegano del tempo per tornare, ma poi sono molto entusiasta di vederne una nuova stagione. Voglio assicurarmi che i fan siano entusiasti e che non stiamo facendo troppo. Abbiamo fatto così tanto in questa stagione. Anche negli otto episodi, abbiamo scritto così tante storie che penso: 'Beh, cosa potremmo fare dopo gli ultimi due?'.”.

