Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 ore fa

La quarta e ultima stagione di KIlling Eve sta per terminare, ma questo non includerà la fine del franchise.

Già dallo scorso anno, infatti, AMC Networks e BBC America stavano sviluppando dei potenziali spin-off. Il primo progetto ad esser preso in considerazione è una serie prequel incentrata sui primi anni di vita di Carolyn Martens, interpretata da Fiona Shaw.

Per ora sono stati rilasciati pochi dettagli, a parte il fatto che si concentrerà sul primo periodo di Carolyn nei servizi segreti britannici. Non è chiaro se l'altra protagonista Villanelle, interpretata da Jodie Comer, avrà un qualche ruolo nello spin-off.

L'annuncio di questo nuovo progetto, segue i commenti fatti lo scorso anno sui modi in cui espandere la serie TV. Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks, aveva dichiarato:

"Killing Eve è esploso nella cultura popolare e ha attirato una devota fanbase fin dal suo primo episodio. Il brillante adattamento del materiale originale di Phoebe Waller-Bridge, gli indimenticabili personaggi portati in vita da Sandra Oh e Jodie Comer, e l’intero cast, insieme ai nostri partner di Sid Gentle Films, hanno realizzato un show unico nel suo genere. Un giro sulle montagne russe che ci ha tolto il fiato. Non potremmo essere più grati per gli straordinari talenti e gli sforzi di tutte le persone coinvolte, in particolare Sandra e Jodie, che hanno trasformato Killing Eve in molto più di uno spettacolo televisivo. Attendiamo con impazienza quella che sarà sicuramente un’ultima stagione indimenticabile e di esplorare potenziali estensioni di questo avvincente universo".

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a rimanere collegati!

Killing Eve è disponibile su TIM Vision.

Fonte: Comic Book