Mentre lo scorso anno è arrivata la notizia che l'acclamata e pluripremiata serie Killing Eve avrebbe avuto una quarta stagione, i fan hanno appreso solo all'inizio di quest'anno che sarebbe stata anche l'ultima della serie.

La star Jodie Comer ha quindi recentemente affrontato la finalità della narrazione, e di come sia organicamente tempo di lasciarsi alle spalle il personaggio di Villanelle. Sì, la serie madre potrebbe concludersi, ma come sappiamo BBC America sta valutando la lavorazione di alcuni spin-off per storie completamente nuove, ma Comer non sa ancora se ne farà parte.

"Ho trascorso quattro anni nei panni di Villanelle, quindi sento di avere un'idea molto chiara di chi sia e di dove sia arrivata. I produttori hanno sempre chiarito che vogliono il mio contributo e le mie idee", ha rivelato l'attrice. "Non vorremmo che quella qualità diminuisca, o che continui una storia per il gusto di andare avanti. Sembra che il punto in cui siamo arrivati, ora, è una fine naturale, adesso possiamo davvero concentrarci sul finale".

Per quanto riguarda la possibilità di apparire in uno spin-off, Comer ha confermato di non aver ancora avuto nessuna notizia.

Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks, ha rivelato le speranze di sviluppare alcune serie spin-off:

“Killing Eve è esploso nella cultura popolare e ha attratto una fanbase devota sin dal suo primo episodio. Il geniale adattamento di Phoebe Waller-Bridge del materiale originale, i personaggi indimenticabili che hanno dato vita a Sandra Oh e Jodie Comer, e l'intero cast, insieme ai nostri partner di Sid Gentle Films, hanno regalato montagne russe uniche nel loro genere, che ci ha tolto il fiato. Non potremmo essere più grati per gli straordinari talenti e gli sforzi di tutte le persone coinvolte, in particolare Sandra e Jodie, che hanno reso Killing Eve molto più di uno spettacolo televisivo. Attendiamo con impazienza quella che sarà sicuramente un'indimenticabile stagione finale e di esplorare potenziali estensioni di questo avvincente universo".

