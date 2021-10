Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo un consistente ritardo nella produzione, sono ora iniziate le riprese della quarta ed ultima stagione dell'apprezzata serie TV KIlling Eve.

Dall'account ufficiale di Twitter emerge la notizia, dove è stata condivisa una breve clip dal set dell’ultimo capitolo della storia, con protagoniste le attrici Sandra Oh (Villanelle) e Jodie Comer (Eve).

Our lips are sealed. Mostly. 💄 pic.twitter.com/Qtl5zxfc37 — Killing Eve (@KillingEve) October 5, 2021

Negli episodi precedenti le protagoniste hanno viaggiato in diverse località passando per la Toscana, Amsterdam, Barcellona e Bucarest, chiudendo nel Regno Unito.

Recentemente l'attrice britannica Comer ha espresso il suo entusiasmo nei confronti dello show:

"Questa serie TV rappresenta il viaggio più straordinario e di cui sarò per sempre grata. Grazie a tutti i fan che ci hanno sostenuto per tutto questo tempo. Anche se le cose belle finiscono, non è ancora finita. Miriamo a fare in modo che questo ultimo capitolo sia indimenticabile".

Come per le precedenti stagioni di Killing Eve, ci sarà un nuovo showrunner, Laura Neal, che si occuperò della quarta stagione. La vincitrice di un Emmy Phoebe Waller-Bridge ha dato il via alla serie TV, presentando la sua prima stagione, con il regista premio Oscar Emerald Fennel, che è stato al timone per la seconda stagione. Mentre Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead) ha scritto la terza stagione.

I produttori hanno già confermato che sono in fase di sviluppo degli spinoff della serie TV tratta dai romanzi di Luke Jennings.

Fonte: Comic Book