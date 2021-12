Killing Eve 4: pubblicato il Teaser Trailer della Stagione Finale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La resa dei conti è arrivata per le due protagoniste Eve e Villanelle (Sandra Oh e Jodie Comer) nella stagione finale della serie TV Killing Eve. La BBC e AMC hanno svelato il primo teaser trailer della quarta stagione.

Di seguito la sinossi delle puntate inedite:

"Dopo il climax emozionante della terza stagione, Eve, Villanelle e Carolyn sono in situazioni davvero diverse. Dopo lo scambio tra Eve e Villanelle sul ponte, Eve intraprende una missione per vendicarsi, mentre Villanelle ha trovato una nuova comunità nel tentativo di dimostrare che non è un ‘mostro’. Dopo aver ucciso Paul, Carolyn è pronta a tutto pur di continuare a dare la caccia ai Dodici e alla persona che ha ordinato l’azione che ha coinvolto Kenny. Questa stagione segue le nostre straordinarie donne, ognuna animata dalla passione, vendetta e ossessione, mentre ci si avvicina a un finale di serie intricato, pieno di sfumature e totalmente glorioso".

A supervisionare la realizzazione della quarta stagione dello show è stata Laura Neal (Sex Education), che ha ereditato l’incarico dalla creatrice Phoebe Waller-Bridge.

La quarta stagione, composta da 8 episodi, sarà quella che chiuderà il cerchio dello show che ha debuttato nel 2018, anche se BBC America e AMC hanno fatto sapere di essere intenzionate a sviluppare alcuni spin-off per espandere l'universo della serie TV.

Killing Eve tornerà negli USA dal 27 febbraio.

Fonte: Comic Book