Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 26 maggio 2023

Nelle scorse settimane è stata annunciata la cancellazione di alcune programmazioni del palinsesto di The CW, tra cui lo spin-off con protagonista John Diggle Justice U.

L'attore dell'Arrowverse David Ramsey ha commentato il mancato sviluppo della serie TV, in cui Diggle/Spartan avrebbe addestrato una nuova generazione di eroi:

"The CW ha deciso di non ordinare nessuno dei suoi show attualmente sviluppo. E Justice U era tra questi. Sarebbe stato fantastico? Ovviamente. Credo che Diggle abbia ancora molto da dire, con o senza l'anello delle Lanterne. C'erano alcune cose in lavorazione, ma non sono ancora libero di parlarne perché appartengono a Warner Bros. e non sono sicuro di cosa ne faranno. So cosa ha deciso The CW, ma non quello che farà Warner Bros.".



Tuttavia Ramsey non perde la speranza:

"Ma c’è ancora Superman & Lois, di cui The CW deve ancora annunciarne il futuro. Una versione di John Diggle esiste in quella dimensione. Vedremo cosa accadrà lì".

Lo show segue Diggle - dopo anni passati a combattere al fianco di eroi mascherati – che decide di addestrare cinque giovani metaumani che frequentano una prestigiosa università, mentre apprendo come diventare futuri eroi.

Fonte: Comic Book